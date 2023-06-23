Amasya'da 1000 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü tarafından 1000 kınalı keklik doğaya salındı. Kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor ve KKKA hastalığına yol açan keneyle mücadelede de fayda sağlıyorlar.