Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirtti

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, 2024 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi ve Anadolu Ajansı'nın foto muhabirlerine övgülerde bulundu.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Başsavcı Kocaman, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" adlı karesini seçen Kocaman, "Haber" kategorisinde tercihini Belal Khaled'in "Bayram" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kocaman, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesine oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasındaki eserleri çok beğendiğini belirten Kocaman, "AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Çok güzel kareler yakalamışlar. Kendilerini kutluyorum. Dünyanın dört bir tarafında Anadolu Ajansının binlerce muhabiri var. Muhabir arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Oylamaya katılmaktan da son derece memnun oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
img

"Seni de mi satın aldılar?" diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt
img

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı dehşet gecesini anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

Kartalkaya'daki dehşet gecesini anlattı: Keşke engel olabilseydim
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.