Amasya Çöreği Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi
Amasya'da gelenek haline gelen çörek, bayramların olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Bayram için gelenek haline gelen haşhaşlı Amasya çöreğini yapan Aysel Ortaköylü, öncelikle hamuru mayaladıklarını belirterek, 'Hamur mayaladıktan yuvarlak hale getirip açıyoruz. Ellerimizle buruyoruz. Haşhaşla ve cevizle harmanlıyoruz. 36 yıldır bayramlarda sofralarımızda bulunduruyoruz. Misafirlerimize ikramda bulunuyoruz.' dedi.
Amasya çöreği, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Amasya'da gelenek haline gelen çörek, bayramların olmazsa olmazları arasında bulunuyor.
Bayram için gelenek haline gelen haşhaşlı Amasya çöreğini yapan Aysel Ortaköylü, öncelikle hamuru mayaladıklarını belirterek, "Hamur mayaladıktan yuvarlak hale getirip açıyoruz. Ellerimizle buruyoruz. Haşhaşla ve cevizle harmanlıyoruz. 36 yıldır bayramlarda sofralarımızda bulunduruyoruz. Misafirlerimize ikramda bulunuyoruz." dedi.