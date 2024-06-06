Amasya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Amasya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya çevrelerinde 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.