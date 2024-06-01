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Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Verildi

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Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla afiş ve pankartlar açarak topladıkları parayı ilgililere teslim etti.

Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'e destek vererek İsrail'i protesto etti.

Okulda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler, Filistin temalı afiş ve pankartlar açarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Öğrenciler, topladıkları parayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilgililere teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin güzel bir hassasiyetle Gazze'deki kardeşlerine ulaştırılmak üzere bağış yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar heyecanlarının olduğu güzel günlerinde bile Filistin'i, Gazze'yi, mazlum, zulme uğramış kardeşlerimizi unutmamaları, İsrail'in zulmünü lanetlemeleri bizim için gerçekten çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilerden Seher Bülbül ise buruk bir mezuniyet yaşadıklarını dile getirerek, "Çünkü dünyada savaşlar bitmiyor. Filistin'deki savaşlar bitmiyor. Arkadaşlarla aramızda para topladık. Çok üzülüyoruz. Filistin'deki bir savaş değil, soykırımdır. Dünyanın ayaklanmasını istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Oradaki çocukların da mezuniyet hakları var. Onlar için çok üzülüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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