Amasya Belediye Başkanı Taksici Esnafını Ziyaret Etti

Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, kentteki taksici esnafını ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Çelik, belediye olarak çözüm odaklı çalıştıklarını ve sorunları çözüp memnuniyet sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, taksici esnafını ziyaret etti.

Kentteki taksici esnafıyla sohbet eden Çelik, talep ve sorunlarını dinledi.

Çelik, yaptığı açıklamada, kentteki esnafı sık sık ziyaret ettiklerini belirterek. "Bu kapsamda da bugün taksici esnafımızı ziyaret ettik. Bazı talepleri oldu. Bu taleplerini değerlendirdik. Biz belediye olarak çözüm odaklı çalışıyoruz. Bu kapsamda da sorunları çözüp herkesin memnun olacağı bir payda da buluşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Taşova

Amasya'da meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı Alpaslan isimli elektrikli otomobil ile yerli otomobil Togg, Taşova ilçesinde bir araya getirildi.

Kocaeli'de yaşayan emekli Mustafa Bölücü bir ay önce aldığı yerli otomobil Togg ile tatile geldiği Taşova ilçesi Uluköy köyünde, Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Alpaslan isimli elektrikli araç buluşturuldu.

Köy meydanında yan yana gelen elektrikli otomobiller vatandaşların ilgisini çekti.

Merzifon

Merzifon ilçesinde bir marketin muhasebe bürosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir marketin üst katında bulunan muhasebe bürosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında büroda hasar oluştu.