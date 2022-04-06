Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

AA - Cihan Okur - Güncel
 - Güncelleme:
Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı, mesajında, ülkenin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak kurulduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin başlangıcından günümüze kadar milletin haber alma hakkını en tarafsız, objektif ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlayan AA'nın, dünyanın en donanımlı, saygın ve başarılı ajanslarından biri olarak adından her daim söz ettirdiğini vurgulayan Sarı, "Gazi Paşa'nın talimatıyla kurulan, milli haber ajansımız Anadolu Ajansı 102 yıldır, ülkemizin sesi, kulağı olmaya devam ediyor. Anadolu Ajansımızın 102'inci yaşını kutluyor, bütün çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Sarı, Amasya, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title