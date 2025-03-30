Amasya Acil Sağlık Çalışanları Bayramda Görevde

Amasya'da kesintisiz hizmet sunan acil sağlık hizmetlerindeki çalışanlar, Ramazan Bayramı'nda da görev yaptı.

Amasya 9 Nolu Acil Sağlık Merkezi'ndeki personel, nöbet değişiminde önce meslektaşlarıyla bayramlaştı, ardından gelen çağrılara cevap vererek göreve çıktı.

Merkezde görev yapan Dr. Üneys Çarklı, her zaman olduğu gibi bayram gününde de acil sağlık hizmetleri olarak vatandaşlara hizmete devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Çarklı, "Bugünlerde çok trafik kazalarına denk gelmekteyiz. Tüm halkımızın trafik kurallarına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Bugün de tüm dini ve milli bayramlardaki gibi nöbetimize devam etmekteyiz. Tüm halkımıza acil sağlık hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyoruz, görevimizin başındayız" diye konuştu.

Acil tıp teknisyeni olan Merve Kanar ise "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da görevdeyiz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız, bütün vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyoruz" dedi.