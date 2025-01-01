Amasya 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların %63,31'i Asılsız

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılında gelen 356 bin 199 çağrının 225 bin 521'i asılsız çağrı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine 356 bin 199 çağrı gelirken, bu çağrıların yüzde 36,69'u olan 30 bin 678'i vakaya dönüştü, yüzde 63,31'i olan 225 bin 521'i ise asılsız olarak kayıtlara geçti.

Gelen çağrıların kurum bazlı dağılımı ise yüzde 52 ile sağlık, yüzde 38 ile emniyet, yüzde 6 ile jandarma, yüzde 3 ile itfaiye, yüzde 1 ile orman ve AFAD olarak gerçekleşti.

Açıklamada, "112 hattını gereksiz yere meşgul edenlerle ilgili olarak 112 Acil Çağrı Müdürlüğünce asılsız çağrı komisyonu oluşturuldu ve gerekli cezai işlemler yapıldı." ifadesine yer verildi.