AMASRA'YA KRUVAZİYERLE YAZ SEZONUNUN İLK TURİSTLERİ GELDİ

BARTIN'ın Amasra Limanına geçtiğimiz yıl 9 sefer düzenleyen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer yaz sezonuyla ilk seferini yaptı.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak Sinop'a gitti. Sinop'u 2 gün boyunca gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. Kruvaziyer, 553 yolcusu ve 389 kişilik personeliyle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden turistler, işlemler sonrası iniş yaptı. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, İstanbul'a gidecek. 2022 yılının Ağustos ayından yıl sonuna kadar 9 sefer düzenleyen 'Astoria Grande', 5 bin 183 turist getirdi. Gemi, bu yılın Eylül ayına kadar 23 kez daha tur düzenleyecek.Acente yetkilisi Ahmet Zurnacı, "Kruvaziyer gemimiz bu sezonun ilk seferini yaptı. Bugün 553 yolcumuz ve 389 mürettebatla limana geldi. Bu sene Eylül ayına kadar 23 sefer daha düzenlenecek ve her seferde yolcu sayımız artacak. Bölgemizin deniz turizminin gelişmesinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.(DHA)