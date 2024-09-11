Üye Girişi
Haberler

Amasra'ya 52'nci kez kruvaziyer ile bin 31 Rus turist geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 52'nci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile bin 31 Rus turist kente geldi. Böylece 2 yılda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 62 bin 259 oldu.

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 52'nci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile bin 31 Rus turist kente geldi. Böylece 2 yılda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 62 bin 259 oldu.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gittikten sonra bin 31 yolcu ve 450 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplamda 52 seferde 62 bin 259 Rus turist taşırken, bu yılsonuna kadar 5 sefer daha düzenleyecek.

'RUS TURİSTLERİN GELMESİ, TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Batı Karadeniz'deki turizmin gelişmesi kalkınması için bu sayılar bizler için çok önemli. Özellikle Amasra, Safranbolu turizminin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Gemi seferleri bundan sonra da devam edecek ve sayının daha da artacağını söyleyebiliriz. Bu gemide gelen misafirlerle yapılan anketlerde Amasra ve Safranbolu'yu çok sevdiklerini görüyoruz. Bu da bizleri memnun ediyor" dedi.

'YOLCU SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "2022 yılının Ağustos ayında başlayan kruvaziyer turizmi sayesinde ilçemizin her açıdan geliştiğini söylememiz gerekir. Bugün de 52'nci seferde bin 31 Rus turist ilçemizi ziyaret etti. Gemiyle ilçemizi ziyaret eden misafirlerin de yapılan anketlerde Amasra'yı çok beğendiklerini belirtmeleri bizi çok sevindiriyor. Bu Rus turist sayısının önümüzdeki aylarda ve yıllarda artacağını söylemek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizcilik Rus Turist Turizm Güncel turist Amasra

Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

Şehri bu hale getiren 9'luk deprem değil sağanak oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?
title