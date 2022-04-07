Amasra ve Kurucaşile'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı - Haberler

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Amasra ve Kurucaşile'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Amasra ve Kurucaşile'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

Bartın Valiliği koordinasyonunda Amasra ve Kurucaşile ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın Valiliği koordinasyonunda Amasra ve Kurucaşile ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. ???????

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin "Ben Olsaydım" teması altında ele alındığı çalıştaylar, ilçelerde devam ediyor.

Bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştay, Ulus ilçesinin ardından Amasra ve Kurucaşile'de de başladı.

İki gün sürecek çalıştayla, bağımlılıkla mücadele kapsamında sorun ve çözüm önerilerinin tartışılmasının yanı sıra katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturulması amaçlanıyor.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Bartın Valiliği, Uyuşturucu, Amasra, Alkol, Güncel, Haberler

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