Üye Girişi
Haberler
Amasra Tüneli'nde Heyelan: Çalışmalar Sürüyor

Amasra Tüneli'nde Heyelan: Çalışmalar Sürüyor

Güncel Haberler

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dün yaşanan yoğun yağış sonrası 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli'nin Bartın bölümünde yamaçlardan akan su, heyelana neden oldu. Yaşanan heyelanın ardından yol trafiğe kapatılarak, Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

HEYELAN OLAN AMASRA TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dün yaşanan yoğun yağış sonrası 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli'nin Bartın bölümünde yamaçlardan akan su, heyelana neden oldu. Yaşanan heyelanın ardından yol trafiğe kapatılarak, Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren heyelan olan bölge ve tünel içindeki çamur yığınları itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak, temizlenmeye başlandı. Trafiğe kapalı olan tünel nedeniyle araçlar Kazpınar ve Ahatlar yolundan ilçeye ulaşım sağlıyor.

Ayhan ACAR/ BARTIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Amasra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title