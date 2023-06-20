Amasra Sular Altında Kaldı

Bartın'da yaşanan sağanak yağış, Amasra ilçesinde de etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Yollar kapalı olduğu için turistler ve vatandaşlar dışarıya çıkamadı. Belediye ve özel idare ekipleri çalışma başlattı.

AMASRA SULAR ALTINDA KALDI

Bartın'da dün geceden bu yana devam eden sağanak, akşam saatlerinde Amasra'da da etkisini gösterdi. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerinin alt katları su altında kaldı. Amasra Müze Müdürlüğü yanındaki Horhor Deresi'nin taşmasıyla araçlar suya gömülürken, Amasra Belediyesi hoparlöründen, ilçeye giren bütün yolların kapalı olduğu ve ilçede bulunan turistlerin ve vatandaşların dışarıya çıkmamaları istendi. Belediye ve özel idare ekipleri iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise evlerine gitmek için el ele tutuşarak, sel sularından geçmeye çalıştı.

Ayhan ACAR/ BARTIN,