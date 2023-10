Amasra Maden Faciasının 1. Yıl Dönümü... Bankoğlu: "İçimizi Yakan Bu İş Cinayetinin Asıl Sorumlularının, Yani Emri Veren, Uyarıları Dikkate Almayan,...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Maden Faciası’nın birinci yıldönümünde, Madenci Anma Mekânı ve Cumhuriyet Meydanı’nın açılış töreninde; “Liyakatsizlik, tedbirsizlik ve sorumsuzluk sebebi ile kaybettiğimiz 43 canımızı unutmak mümkün değil. Geride kalan anneler, babalar, eşler, çocuklar… Her gün, her an bu cinayetin acısını yaşıyorlar. Onlar bu acıyı unutmayacak, bizler de unutmayacağız. Bu karanlık ihmallerin bir daha canımızı yakmaması için elimizden geleni yapacağız. Maden şehit ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Israrla, inançla; bu facianın sorumlularının adalet karşısında hesap vermesi için, adalet için hep beraber mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İçimizi yakan bu iş cinayetinin asıl sorumlularının, yani emri veren, uyarıları dikkate almayan, liyakatsizliği ve tedbirsizliği görmezden gelenlerin peşindeyiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra Maden Faciasının birinci yıldönümünde, Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aysu Bankoğlu, Ahmet Akın, Eren Erdem ve CHP milletvekilleri eşlik etti. Törende Kılıçdaroğlu'ndan önce CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Bankoğlu ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır birer konuşma yaptı.

Bankoğlu şunları söyledi:

"HER GÜN, HER AN BU CİNAYETİN ACISINI YAŞIYORLAR"

"Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük facianın üzerinden bir yıl geçti. 43 madencimizi kaybettik. Liyakatsizlik, tedbirsizlik ve sorumsuzluk sebebi ile kaybettiğimiz 43 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onları unutmak mümkün değil. Geride kalan anneler, babalar, eşler, çocuklar… Her gün, her an bu cinayetin acısını yaşıyorlar. Onlar bu acıyı unutmayacak, bizler de unutmayacağız. Bu karanlık ihmallerin bir daha canımızı yakmaması için elimizden geleni yapacağız. Maden şehit ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Israrla, inançla; bu facianın sorumlularının adalet karşısında hesap vermesi için, adalet için hep beraber mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

İçimizi yakan bu iş cinayetinin asıl sorumlularının, yani emri veren, uyarıları dikkate almayan, liyakatsizliği ve tedbirsizliği görmezden gelenlerin peşindeyiz. Ocakları yakan bu olayların tekrar tekrar sorgulanması ve 43 şehidimizin hiçbir zaman unutulmaması için buradayız. Madencilerimizi bu anma mekanı ile yaşatacağız. Ruhları şad olsun. Buranın yapımında emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Amasra Belediyemize teşekkür ederken, bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şehitlerimizi bir kez daha anıyorum."

RECAİ ÇAKIR: "AMASRA'YI UNUTMA, BU SON OLSUN"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Kılıçdaroğlu'ndan önce yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Benim için buruk olan bir anı da sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen sene bugün, kardeş belediyemiz Çankaya Belediyesi ile hemen arkamızda bulunan Kültürpark'ın temel çalışması için bir aradaydık. ve saat 18.30'da yemeğe geçmek üzere sözleşmiştik. Ama saat 6'yı 12 geçe bir haber aldık ve madene gittik. O gecenin tamamını maden ocağının girişinde bir arkadaşımız daha sağ salim çıksın diye geçirdik. Üzücü anlardı. Bugün ziyaretlerine gittiğimiz ailelerin, tüm maden şehitlerinin ailelerinin o gün endişeli bekleyişlerinin tanığıyız. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Amasra'yı unutma, bu son olsun; diyoruz. İnşallah bir daha ülkemizde maden iş kolunda, ya da başka bir iş kolunda böyle acıları paylaşmak zorunda kalmayız. Belediye olarak bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Ateş hala içimizde yanıyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay; "Facianın yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Amasra Belediyemiz ile Amasra Cumhuriyet Meydanı ve Anma Mekanı projesini tamamlayarak, hizmete sunmaktan onur duyuyoruz" dedi.