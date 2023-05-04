Amasra maden faciası duruşması devam ediyor

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası duruşmalarında tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor. Elektro-mekanik başmühendisi S.Ö., patlamada hayatını kaybeden elektrikçi Rıdvan Hacet'in tek başına çalışmadığını söyledi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

DURUŞMA DEVAM ETTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası duruşmalarında tutuksuz sanıklardan elektro- mekanik başmühendisi S.Ö. kendini savunarak, patlamada hayatını kaybeden elektrikçi Rıdvan Hacet'in ocakta tek başına çalıştığına yönelik iddialara, "Görevlendirme yaparken 2 kişi yazmamıza rağmen bazı işçilerin gelmediği durumlar olabiliyor. Ancak Rıdvan Acet, ocak içinde o gün tek çalışmamaktadır ve kendi vardiyasında emniyet nezaretçisiyle birlikte çalışmaktadır. Bu durum personel yetersizliğinden kaynaklanan bir durumdur. Maalesef acı olayla karşılaşmıştır" dedi.

Tutuksuz 6 sanığın savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi. Kalan 4 tutuksuz sanığın ifadesinin alınacağı mahkeme yarın sabah 09.30'da başlayacak.