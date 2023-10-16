Amasra Maden Faciası Davasında İşçiler Tanık Olarak Dinlendi

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında, kazadanın yaşandığı vardiyanın bir öncesinde ocakta çalışan işçiler tanık olarak dinlendi.

'YÖNETİCİLERİN TEDBİRSİZLİĞİ OLABİLİR'

Maden ocağında nezaretçi olarak çalışan Arif Ergin, 2013 yılında nezaretçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. Mahkeme başkanının 'Patlama sizce neden olmuş olabilir Sorusuna Ergin, Biz işveren ile işçiler arasındaki iş paylaşımını yapıyoruz. Bizim tertibimiz zaten -350'de çalışıyordu. Oradaki havalandırma konusunda gaz biriktiğini diğer arkadaşlar söylüyordu. Kazadan 1-2 ay önce pervane ve havalandırma konusunda sıkıntılar olduğunu duyuyorduk. Bunlar söyleniyordu ama büyük bir sıkıntı olacağını düşünmemiştik. Bu sorunları üst yöneticiler de biliyordu. Buna göre yöneticilerin tedbirsizliği olabilir dedi.

'TERS VANTÜP UYGULAMASINI İLK KEZ GÖRDÜM, ÇOK ŞAŞIRDIM'

Maden ocağında elektromekanik konveyör bakım servisinde çalışan maden işçisi Ferhat Dönmez ise mahkeme başkanının 'Kazadan önce ocakta değişik bir durum gördün mü sorusuna, Bizden son zamanlarda çok kömür üretimi istediler. Bana göre kaza, iş güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmadığından olduğunu söyleyebilirim. Ben 15 yıllık madenciyim kazadan önce ocakta havalandırma ile ilgili bir sorun vardı ben de ocağa girdim, 15 yıllık madencilik hayatımda ilk kez gördüğüm bir durum oldu. Arıza için gittiğim yer çok ama çok sıcaktı, orada ters vantüp yapılmış, ben böyle birşeyi hiç görmemiştim. Çok şaşırdım diye cevap verdi.

'MASKEYİ ŞU ANDA AÇAMAM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen maden işçisi Yusuf Akar da Maske eğitimleri önceden açılmış tek maske üzerinden veriliyordu. Bana şimdi açın deyin, belki açamam. Ama patlamadan sonra şu andaki eğitimlerde önümüze onlarca maske koyuyorlar. Şu anda çalışıyoruz metangazı seviyesi 1 olunca ocak alarma geçiyor. Önceden bu değerin üzerine çıkmasına rağmen hiç böyle bir şey olmadı. Ben 3 yıldır çalışıyorum ilk kez böyle bir tedbir gördüm dedi.

Bugünkü duruşmada, 27 tanık maden işçisi dinlenirken, yarın ve çarşamba günü de tanıkların dinlenmesi için yargılamaya devam edilecek. (DHA)