Amasra Maden Faciası Davası.. Sanık ve Mağdur Ailelerin Avukatları Arasında Tartışma Çıktı, Gerginliğin Tırmanması Üzerine Duruşmaya Ara Verildi

Amasra’da 43 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın Bartın Adliyesi Koridoru'nda ikinci gününde devam eden ilk duruşmada sanık ve duruşma avukatları arasında tartışma çıktı. Ailelerin de katılmasıyla tırmanan gerginlik üzerine duruşmaya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından hakim son kez uyardığını ve huzursuzluk çıkarıldığı takdirde anlayış gösterilmeyerek, aileleri ve izleyicileri adliyenin 100 metre yakınına yaklaştırılmayacağını belirtti.

GAYE ŞEYMA CAN

Amasra'da 43 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın Bartın Adliyesi koridorunda ikinci gününde devam eden ilk duruşmada, sanık ve duruşma avukatları arasında tartışma çıktı. Ailelerin de katılmasıyla tırmanan gerginlik üzerine duruşmaya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından hakim son kez uyardığını ve huzursuzluk çıkarıldığı takdirde anlayış gösterilmeyerek, aileleri ve izleyicileri adliyenin 100 metre yakınına yaklaştırılmayacağını belirtti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin davanın ikinci duruşmasına bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliye koridorunda devam ediliyor.

SANIK AVUKATI: KAZAYA SEBEBİYET VEREN EYLEM BELKİ DE ORADAKİ BİR İŞÇİNİN EYLEMİDİR

Tutuklu sanıklardan Cihat Özdemir'in avukatının savunmasında "Kazaya sebebiyet veren bir eylem belki de oradaki bir işçinin eylemidir" demesi üzerine mağdur aileler, "Yuh, canlarıyla ödediler" diyerek tepki gösterdi. Avukat savunmasında, "Müvekkilim müessese müdürüdür ancak bütün yetkiler ona ait değildir. İşçilerin baretleri, maskeleri vs. TTK Genel Müdürlüğü'nün kararına göre alınmaktadır. Bu nedenle bunların eksikliklerinden Cihat Özdemir sorumlu değildir. Maden, Çalışma Bakanlığı tarafından kazadan 3 gün önce denetlenmiştir. 0.5 altında bir hava ölçümüne rastlanmamıştır. Söz konusu bu yargılanmalarda bütün mağdur yakınlarının da mağduriyetinin giderilmesi ve tahliyeye ilişkim taleplerimizi de dile getireceğiz" dedi.

GERGİNLİK ÇIKMASI ÜZERİNE DURUŞMAYA 20 DAKİKA ARA VERİLDİ

Mağdur aileleri tepki gösterince sanık avukatları ve mağdur ailelerin avukatları arasında tartışma yaşandı. Sanık avukatlarının "Müvekkillerimizin psikolojisi etkileniyor, dışarı çıkarın" demesine mağdur ailelerinin avukatları, "Nereye çıkarıyorsun" diye tepki gösterdi. Aileler alkışlarla avukatlarına destek oldu. Salonda gerginliğin büyümesi üzerine 20 dakika ara verildi. Sanık avukatının "Burası siyaset arenası değil. Vekil sadece ortalık karıştırıyor" sözleriyle salonda gerginliğin büyümesi üzerine 20 dakika ara verildi.

HAKİM, AİLELERE ADLİYEYE 100 METRE YAKLAŞMAMA CEZASI VERECEĞİ UYARISINDA BULUNDU

Aranın ardından hakim son kez uyardığını ve huzursuzluk çıkarıldığı takdirde anlayış gösterilmeyerek, aileleri ve izleyicileri adliyenin 100 metre yakınına yaklaştırılmayacağını belirtti. Mağdur ailelerin avukatları bir kez daha duruşmanın koridorda yapılmasının sağlıklı olmadığını belirterek bir salona geçilmesini talep etti. Mahkeme başkanı şu an daha iyi bir ortam sağlanamayacağını söyleyerek duruşmaya devam etti.

SANIK SELÇUK EKMEKÇİ: ÇALIŞMA BAKANLIĞI OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE DENETİM YAPMIŞTI"

İşletme Müdürü tutuklu sanık Selçuk Ekmekçi mahkemedeki ifadesinde görevini yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Benim babam da ben 6 yaşındayken maden kazasında hayatını kaybetti. Aileleri çok iyi anlıyorum. Olay günü vardiyada işçilerimizden metan gazıyla ilgili bir soruna rastlanmamıştır. İş yeriyle ilgili herhangi bir olumsuz durum gelmemiştir. Ben denetim görevimi düzgün yaptığıma inanıyorum. Bu konuda vicdanım rahattır. Olay 18.20'de bana bildirildiğinde olay yerine giderek yardım ettim. Ocaktaki her noktayı gördüm. Canımı tehlikeye atarak yardım ettim. Olay yerinde sabit ve seyyar sensörümüz 5 adet de alarmımız mevcuttur. Olaydan sonra bilirkişimiz elektriğin kesildiğini raporda belirtmiştir. Çalışma Bakanlığı, müfettişleri, 11 Ekim'de olay yerinde kendi cihazlarıyla gaz ölçümü yapmışlar tozla mücadeleyi denetlemişler, herhangi bir sorun olmadığını tespit etmişleridir. Bu kadar denetlenen bir iş yerinde eksiklerin olması söz konusu değildir."

"PERSONEL EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI BAZI YERLERDE ÇALIŞAMIYORDUK"

Mağdur ailelerin avukatlarından Emre Aydın, sanıktan haritada sensörlerin yerlerini göstermesini istedi. Ekmekçi, haritada sensörlerin yerlerini gösterdi. Sensörlerin İş Sağlığı Merkezi'nce yerleştirildiğini de belirten Ekmekçi, personel eksikliğinden dolayı bazı noktalarda çalışamadıklarını belirtti.

Olay öncesine ait 14 Ekim 2022 saat 14.24'te merkeze gelen bir görüşme dinletildi. Merkeze gelen bir aramada metan konsantrasyonunun artacağını belirten kişinin, çalışanların panik yapmamasının söylediği ses kaydına karşın sanık, "Havalandırma planıyla ilgili herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Burada ayrıca metan sensörlerimiz bulunmaktadır. İki noktadaki hava birleşip havalandırmadan çıkmaktadır" dedi. Ayrıca acil eylem planının olaydan yaklaşık 1 ay önce yapıldığını belirtti.

Daha sonra mahkeme, duruşmaya 1 saat öğlen arası verdi.