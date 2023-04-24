Amasra Maden Faciası Davası, Mahkemenin Spor Salonu Talebine Bakanlığın Olumsuz Yanıt Vermesi Nedeniyle Adliye Koridorunda Görülecek

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Amasra'da 42 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın yapılacak. Mağdur ailelerin avukatlarından Sercan Aran, mahkemenin spor salonu talebine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olumsuz yanıt vermesi üzerine duruşmanın adliye koridorunda yapılmasına karar verdiğini söyledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 42 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan grizu patlamasına ilişkin dava yarın başlıyor. Davanın ilk duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek.

MAHKEME SPOR SALONU İSTEDİ, BAKANLIK REDDETTİ

Yoğun katılımın olması beklenen davada ise yer sorunu yaşandı. Mahkeme, daha geniş bir alanda duruşmaları yapmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan spor salonu tahsis etmesini talep etti. Ancak bakanlıktan olumsuz yanıt gelmesi üzerine mahkeme, duruşmanın Bartın Adliyesi'nin koridorunda yapılmasına karar verdi.

Davada mağdur ailelerin avukatlarından Sercan Aran, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Amasra maden katliamı davasını takip etmek için Bartın Adliyesi'ndeyiz. Maalesef mahkemenin tüm girişimlerine rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığı spor salonu tahsis etmediği için duruşma salonu, şu an arkamda gördüğünüz aslında adliyenin koridorunda görülecek.

"HERHANGİ BİR YETKİLİ DOSYADA YOK"

Yarın uzun soluklu bir duruşma seyri başlıyor. Dört gün sürecek. Biz, burada temsil ettiğimiz aileler adına adalet arayışı için burada olacağız. Duruşmanın nasıl ilerleyeceği ve adliye koridorunun ortasında nasıl bir duruşma olacağını biz de merakla bekliyoruz; yarın göreceğiz. Maalesef dosyada sadece sekizi tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü'nden tutun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na kadar herhangi bir yetkili dosyada yok. Bu kişilerin de dosyaya dahil edilmeleri ve katliamda sorumluluğu bulunan herkesin yargılanması için de adalet arayışımız ve mücadelemiz devam edecek."