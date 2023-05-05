Amasra maden faciası davası devam ediyor

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin yargılanan 7'si tutuklu, 23 sanığın davası devam ediyor. Tutuksuz sanık F.G. duruşmada savunma yaptı. İddianamede, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması, 3'üncü günde de devam etti. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık F.G, "Eksi 320 kotunda orada 4 tane pervane vardı, birinin kelepçesi çıkarak arıza yapmıştı. Diğer 3 pervanenin çalışması nedeniyle havalandırma işlemini aksatacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten o gece o olay yaşanmasaydı, eksi 320 üst taban havalandırmasından sonra alt taban havalandırması yapacaktık. Bize üst amirlerimizden 'Pervane arızası nedeniyle ocağı boşaltın' talimatı gelmedi" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşma, kalan 3 tutuksuz sanığın savunmalarıyla devam ediyor.