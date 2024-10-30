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Amasra Limanı'na 1151 Rus Turist Getiren 'Astoria Grande' Kruvaziyeri

Amasra Limanı'na 1151 Rus Turist Getiren 'Astoria Grande' Kruvaziyeri
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Bartın'ın Amasra Limanı'na yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 1151 Rus turist geldi. 2 yılda yapılan seferlerle Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 69 bin 940'a ulaştı.

BARTIN'ın Amasra Limanı'na yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile bin 151 Rus turist geldi. Böylece 2 yılda 57 tur yapan kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı, 69 bin 940 oldu.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gittikten sonra bin 151 yolcu ve 425 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. Amasra Limanı'na gelen gemideki Rus turistlere, liman çıkışında ilçeyi tanıtıcı broşürler dağıtıldı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplamda 57 seferde 69 bin 940 Rus turist taşırken, bu yılsonuna kadar 2 sefer daha düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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