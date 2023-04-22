Amasra'daki maden faciasında ilk duruşma 25 Nisan'da

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 43 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağı faciası ile ilgili açılan davanın ilik duruşması, 25 Nisan'da görülecek.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 43 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağı faciası ile ilgili açılan davanın ilik duruşması, 25 Nisan'da görülecek. Duruşma, adliye binasının alt katındaki hazırlanacak özel alanda yapılacak.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yaşanan maden faciasında 43 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında müessese yetkililerinin de olduğu 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Davanın ilk duruşması, 25 Nisan günü yapılacak. Duruşmanın, 8'i tutuklu, 23 sanık ve 118 müşteki Bartın Adliye binası giriş katındaki oluşturulan özel alanda yapılacağı öğrenildi.