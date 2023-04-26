Amasra'daki maden faciası duruşmasında 2'nci gün (2)

ESKİ İŞLETME MÜDÜRÜ EKMEKCİ SAVUNMASINI YAPTI'Olası kast ile öldürme' suçuyla yargılanan İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci mahkemede savunmasını yaptı.

ESKİ İŞLETME MÜDÜRÜ EKMEKCİ SAVUNMASINI YAPTI

'Olası kast ile öldürme' suçuyla yargılanan İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci mahkemede savunmasını yaptı. Ekmekci'nin savunmasının öncesinde hayatının kaybedenler için başsağlığı dilediği sırada madenci yakınları tepki gösterdi.

Duruşma, mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının Ekmekci'ye soruları ile devam ediyor.