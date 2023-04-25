Amasra'daki maden faciası davasında ilk duruşma (4)

'TEK TALEPLERİ VAR; TÜM SORUMLULARI YARGI ÖNÜNDE HESAP VERSİN'

Bartın Adliyesinde görülmeye başlayan Amasra maden faciası davasında öğle arasının verilmesinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sağkan, maden faciası davasında meslektaşlarıyla birlikte yurttaşlarının yanında olduklarını belirterek, Amasra'daki madende yaşanan olayın bir kaza değil, katliam olduğunu söyleyerek, "Bugün ilk duruşmada iddianame okundu az önce. Ara verilinceye kadar ve iddianamenin okunmasında gördüğümüz konu aslında bunun bir kaza değil. Uzun yıllardır özellikle 2017 yılından itibaren Sayıştay'ın ısrarla uyarılarına rağmen havalandırma sisteminin yetersizliğine, teknik personelin azlığına ve diğer iki madde de dahil olmak üzere dört konunun altı özel çizilmesine rağmen ihmaller silsilesinin ortaya çıkarttığı bir facia neticesinde 43 işçimizi kaybetmiş bulunuyoruz. Bugünkü iddianamenin özeti bu konunun bir kaza değil, bir facia olduğunun açık ilanı niteliğinde olmasıdır. İçeride yurttaşların acılarını paylaştık. Şunu gördük ki adaletin tecellisinden başka onların vicdanlarını bir nebze olsun tatmin edebilecek hiçbir unsur bulunmuyor. Tek talepleri var; bütün unsurlarıyla bu işin tüm sorumluları yargı önünde hesap versin."