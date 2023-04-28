Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü gün (2)

'DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ'

Bartın Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden faciası davasının 4'üncü gününde maden mühendisi sanık Levent Aydın ifade verdi. Aydın, mahkeme başkanının, 'Patlama akşamı ne yaptınız?' sorusuna, "Olay günü iznimi kullanıyordum. Saat 19.00 gibi iş yerini aradım, durum anlatıldı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, ocağa indim. Sonra -350 kotuna inmeye başladım. İndiğimde 7-8 numaralı bandı görünce çok ciddi problem olduğunu öğrendim. Bir arkadaşımın kalp masajı yaptığını görünce dizlerimin bağı çözüldü. Kendimi kaybettim, sonra yukarıya çıktım, yukarıda beklemeye başladım" dedi.

Sanık Aydın, yangının eksi 350 kotunda başlamış olabileceğini belirterek, "Bilirkişi raporunda 2'nci kartiyede bulunan vefat eden 10 işçide grizu ve kömür patlamasına bağlı olarak darbe ve yanığa bağlı ölümler denmiş. Orada vefat eden Öner Yıldız isimli işçimizde bir çizik bile yok. Bana göre yangın eksi 350 kotunda başladı. Orada yapısal hasarın çok olduğunu öğrendim. Birçok insanın söylediği eksi 320'de herhangi bir hasar yok. Toplamda 320 tonluk vagonları sağa sola savuracak bir basıncın orada nasıl hasar vermediğine benim aklım almıyor. Bilirkişi raporunda darbeye ve şiddetli yanıkları bağlı ölümleri yine eksi 350 kotundadır. Patlamanın neden olduğuna ilişkin konunun tespit edilmesi mümkün değil, yani ayak arkası metan gazının ölçülebildiği yerler değildir. Ciddi zaman geçti. Yer altı, kendi kendine canlılığını koruyan bir yerdir, sadece bunlar eldeki gösterge kırıntılarıdır. Eksi 350 kotunda ne olduysa oldu. Bu teorinin doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.