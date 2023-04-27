Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün (4)

'OLAY GECESİ KUYU BAŞINA GİTTİM, BANA KİMSE GİT DEMEDİ, BEN İNSANİ OLARAK GİTTİM'

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası davasının 3'üncü gününde tutuklu sanık müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'ya müşteki avukatlardan birinin olay gecesi kimlerle telefonla konuştunuz? sorusuna Atmaca, "Patlamayı duydum, olay günü daha önce kurumdaki en eski arkadaşımızı aradım. O da bana, 'müdürüm ocakta patlama olmuş' dedi. Ben de TTK Genel Müdürü Kazım Bey'i aradım. Sonra bana kimse dememesine rağmen maden ocağındaki kuyu başına gittim. Ben oraya insani olarak gittim. AFAD ve acil durum personelleri oradaydı. İlk anlarda kuyu başında beklerken birkaç yaralı madencimiz çıktı. Daha sonra müessese müdürü Cihat Bey'e özel maden şirketinin tahlisiye ekiplerini çağıralım dedim. O sırada müessesenin tahlisiye ekibi de aşağıdaydı. Sonra ocaktan başka haberler gelmeye başlayınca o bölgede yangın olduğunu öğrendik. O anda herkes hayatını tehlikeye attı. İşçilerimiz de orada çalışma yaptı. Benim aşağıya inmem mümkün değildi" dedi.

Müşteki avukatlarının Şahan Kahraman'a sorularını yöneltmesinden sonra mahkeme heyeti duruşmayı sonlandırdı. Yarın sabah saatlerinden itibaren devam edecek olan duruşmada Amasra müessesinde birkaç kömür üretim noktasından sorumlu eski maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş'in savunmaları alınacak.