Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün (3)

'FİİLİ OLARAK HİÇ GÖREV VERİLMEDİ'

Amasra'daki maden faciası davasının 3'üncü günde eski müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca da hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Atmaca, 6 aydır haksız yere tutuklu olduğunu belirterek, "2018 yılında Amasra'da başladım. Pandemide tansiyon rahatsızlığım nedeniyle resmi izne ayrıldım. 2020 yılından sonra bana bağlı birimler direkt Müessese Müdürlüğü'ne bağlandığı için benden sorumlukları alındı. Sonrasında fiili olarak hiç görev verilmedi" dedi. Atmaca, savunmasına şöyle devam etti:

Ayhan ACAR/BARTIN, -