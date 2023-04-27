AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI DAVASINDA 3'ÜNCÜ GÜN 'OLAY GECESİ KUYU BAŞINA GİTTİM, BANA KİMSE GİT DEMEDİ, BEN İNSANİ OLARAK GİTTİM'

Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün (4)

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası davasının 3'üncü gününde tutuklu sanık müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'ya müşteki avukatlardan birinin olay gecesi kimlerle telefonla konuştunuz sorusuna Atmaca, Patlamayı duydum, olay günü daha önce kurumdaki en eski arkadaşımızı aradım. O da bana, 'müdürüm ocakta patlama olmuş' dedi. Ben de TTK Genel Müdürü Kazım Bey'i aradım. Sonra bana kimse dememesine rağmen maden ocağındaki kuyu başına gittim. Ben oraya insani olarak gittim. AFAD ve acil durum personelleri oradaydı. İlk anlarda kuyu başında beklerken birkaç yaralı madencimiz çıktı. Daha sonra müessese müdürü Cihat Bey'e özel maden şirketinin tahlisiye ekiplerini çağıralım dedim. O sırada müessesenin tahlisiye ekibi de aşağıdaydı. Sonra ocaktan başka haberler gelmeye başlayınca o bölgede yangın olduğunu öğrendik. O anda herkes hayatını tehlikeye attı. İşçilerimiz de orada çalışma yaptı. Benim aşağıya inmem mümkün değildi dedi.

'TÜM TÜRKİYE DUYSUN, YALAN SÖYLÜYORSUN'

Müşteki avukatının 'Sizin görevden alınmanızda Genel Maden İşçileri Sendikasının baskısı olduğu yönündeki soruya, sanık Atmaca, Bunun cevabı eski müessese müdürü Cihat Özdemir'dir dedi. Bunun üzerine sanık müessese müdürü Cihat Özdemir, Cevap vermek istemiyorum. Ben bu konuya cevap vermiştim demesi üzerine Sanık Atmaca, Özdemir'e dönerek, Tüm Türkiye duysun, yalan söylüyorsun diyerek tepki gösterdi.

'SENDİKA BENİ GÖREVDEN ALAMAZ'

Sanık Atmaca, görevden alınmasında sendikanın etkisi oldu mu sorusuna cevap vermeye devam ederek, Genel Maden İşçileri Sendikası beni 'seni şuradan ya da buradan aldım' diyemez. Resmi olarak bir şey bilmiyorum, ancak dedikodular vardı. Amasra'da küçük bir yerdir. Ben kahvehaneye gittiğim zaman arkamda oturan işçi arkadaşlarımız sendikanın benden memnun olmadıklarını söylüyorlardı. Sendika bana baskı yapamaz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bunu yaptılarsa Allah onlardan sorsun. Cihat Özdemir, bana 'sen kötü polis ol, ben iyi polis olayım' dedin neden dedin dedi.

ESKİ EMNİYET MÜHENDİSİ ŞAHAN KAHRAMAN SAVUNMA YAPTI

Mahkeme Başkanının verdiği 30 dakikalık aranın ardından dava devam etti. Amasra Müessese Müdürlüğü Eski Emniyet Mühendisi tutuklu sanık Şahan Kahraman savunmasında, Amasra müessesine 2016 yılında TTK'ya atandım. 7 aydır emniyet mühendisi olarak görev yapıyorum. Ben müessesenin işletme müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktayım. Bilirkişi raporunun afaki olduğunu belirtmek isterim. Bu raporda bana atıfta bulunan taş tozu uygulamasıyla ilgili olay anına kadar ocak içerisine toplamda 42 bin 750 kilogram taş tozu serpilmiştir. Bazı tanık ifadelerinde ocakta 1-2 yılda yapıldığı belirtilmesine rağmen taş tozu uygulaması hafta sonu yapılmaktadır. Bize gelen havalandırma raporlarında herhangi bir sıkıntı yoktu. Olayın gerçekleşmesinde pervane arızası olduğunu düşünmüyorum. Patlamayı neyin ateşlediği bilirkişi heyetinin yerinde incelemesiyle belli olacaktır dedi.

'EKSİ 350 KOTUNA İNDİK, ÇOK YOĞUN KARBONMONOKSİT VARDI, ORADA YARALI VE VEFAT EDEN MADEN İŞÇİLERİNİ GÖRDÜK'

Mahkeme Başkanının olayın olduğu anda neredeydiniz, ne yaptınız sorusu üzerine sanık Kahraman, Olayın olduğu sırada ben evdeydim. Beni arkadaşlar aradı. Ocakta büyük bir sıkıntı olduğu söylendi. Sonra ocağa geçerek gaz izleme merkezine gittim. Gaz değerleri alınamıyordu. Sonra kuyu başına geçtim. Sonra hemen ocağa indik. Asansörden inerken, yüzü gözü kömür olup yukarıya çıkan işçi arkadaşları gördük, onlara sorduk ne oldu diye 'bir patlama olduğu' söylediler, sonra biz bant boyundan eksi 350 kotuna doğru inmeye başladık. Sonra biz oksijen maskelerini takarak, oraya indik, bazı işçilerin yaralı ve vefat ettiğini gördük. Sonra karbonmonoksit değerlerinin yüksek olduğu görünce geri çıktık diye konuştu.

DURUŞ YARIN DEVAM EDECEK

Müşteki avukatlarının Şahan Kahraman'a sorularını yöneltmesinden sonra mahkeme heyeti duruşmayı sonlandırdı. Yarın sabah saatlerinden itibaren devam edecek olan duruşmada Amasra müessesinde birkaç kömür üretim noktasından sorumlu eski maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş'in savunmaları alınacak. (DHA)