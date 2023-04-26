Amasra'daki maden faciası davasında 2'nci gün

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davaya ikinci günde devam ediliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, başmühendisler Volkan Soylu, Mehmet Tural, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşması dün sabah görülmeye başlandı. Akşam saatlerinde ara verilen duruşmaya bugün de devam edildi. Sabah saatlerinde Bartın Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde bomba arama köpekleriyle tarama yapılırken, adliye girişinde polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı. Madenci yakınları, sanık ve müşteki avukatlarının katıldığı davanın bugünkü celsesinde İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural'ın savunma yapması bekleniyor.