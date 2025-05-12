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Amasra'da Zihinsel Engelli Çocuğun Oynadığı Tüfek Kazaya Yol Açtı

Amasra'da Zihinsel Engelli Çocuğun Oynadığı Tüfek Kazaya Yol Açtı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde zihinsel engelli çocuğun oynadığı av tüfeği kazara ateş alarak, 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne ve 1 çocuğun yaralanmasına sebep oldu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde zihinsel engelli çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 6 yaşındaki kardeşi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göçkün köyünde 15 yaşındaki zihinsel engelli B.G, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı. Bu sırada 6 yaşındaki erkek kardeşi B.G. ile misafir olarak bulunan 7 yaşındaki H.C.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.G, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elinden yaralanan kız çocuğu H.C.K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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