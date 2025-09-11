Haberler

Amasra'da Yağmurun Ardından Gökkuşağı Görüntülendi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla deniz üzerinde etkileyici bir gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti ve anbean cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, Amasra ilçesinde de devam etti. Yağışın ardından güneşin ortaya çıkmasıyla ilçe merkezi ve deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

