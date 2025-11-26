Amasra'da Toprak Kayması Sonrası Tahliye ve Güçlendirme Çalışmaları

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD'tan gelen teknik personel, sabah saatlerinde bölgede inceleme yaptı. Değerlendirmelerin ardından 70 kişinin tahliye edildiği apartmanın durumu ile ilgili karar verilecek. Yine iş makineleriyle inşaat alanı toprakla doldurma yapılarak verilecek teknik rapora göre; binanın ön kısmına, altına ve kopan kaya parçasının içine beton enjeksiyonu ve fore kazıkla güçlendirme yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel