Amasra'da Toprak Kayması Sonrası İnşaat Alanı Dolduruluyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonrası 70 kişi tahliye edildi. Çöken alanın yeniden doldurulması için çalışmalar 10 gün sürecek.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde inşaat kazısı sırasında toprak kayması sonucu çöken alan toprakla dolduruluyor. 10 gün sürmesi beklenen çalışmaların ardından evlerinden tahliye edilenler, geri dönebilecek.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi. Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler, Amasra'daki otel ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu.

ÇALIŞMALAR 10 GÜN SÜRECEK

Olayın ardından iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nden ve çevredeki yerlerden alınan toprakla, 700 metrekarelik bölüm dolduruluyor. Alan, yaklaşık 1300 kamyonla taşınacak olan 40 bin metreküp toprakla doldurulacak. Daha sonra sahada binanın ön kısmının altına ve kopan kaya parçasının içine beton enjeksiyonu ve fore kazıkla güçlendirme yapılacak. Çalışmaların 10 gün sürmesi beklenirken, alınacak güvenlik tedbirleri sonrasında ailelerin evlere girişlerine izin verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
