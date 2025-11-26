Haberler

Amasra'da Toprak Kayması Sonrası Güçlendirme Çalışmaları Başlayacak

Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından, teknik ekipler bölgeyi inceledi. 70 kişinin tahliye edildiği apartmanda güçlendirme çalışmaları yapılacak.

TEKNİK RAPORA GÖRE GÜÇLENDİRME YAPILACAK

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD'tan gelen teknik personel, sabah saatlerinde bölgede inceleme yaptı. Değerlendirmelerin ardından 70 kişinin tahliye edildiği apartmanın durumu ile ilgili karar verilecek. Yine iş makineleriyle inşaat alanı toprakla doldurma yapılarak verilecek teknik rapora göre; binanın ön kısmına, altına ve kopan kaya parçasının içine beton enjeksiyonu ve fore kazıkla güçlendirme yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
