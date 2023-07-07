Amasra'da Taşkınlar Sonrası DSİ Çalışma Başlattı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen taşkınlar sonrasında Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışma başlattı. Dere içerisinde biriken çamur ve çakılların temizlenmesi için çalışmalar yapılıyor.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 2 hafta önce meydana gelen taşkınlar sonrasında 5 derede Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Amasra ilçesinde 20 Haziran'da 1 saatte metrekareye 80 kilogram yağış düştü. İlçe merkezi, Çakraz, Şenyurt, Karakaçak ve Göçgündemir köylerinden geçen derelerde taşkınlar yaşandı. Su taşkıları sonrası Bartın Valiliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışma başlattı. Amasra, Göçgündemirci, Çakraz, Şenyurt, Karakaçak derelerinde 8 ekskavatör, 10 kamyon ve 20 personelle birlikte dere içerisinde biriken çamur ve çakılların temizlenmesi, yatakları genişletme çalışmasına başlandı. Ekiplerin haftasonu Batı Karadeniz'i etkilemesi beklenen yoğun yağış nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bekleyecekleri öğrenildi. (DHA)