Amasra'da Sel Sonrası Antik Su Kanalı Kalıntıları Bulundu

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da meydana gelen selin ardından Horhor Deresi'nde suyun çekilmesiyle antik su kanalı kalıntılarına rastlandı. İhbar üzerine yapılan incelemede kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Antik su kanalında koruma ve kurtarma kazısı yapılacak.

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 20 Haziran'da meydana gelen selin ardından Horhor Deresi'nde suyun çekilmesiyle antik su kanalı kalıntılarına rastlandı.

Selin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bölgede, Kum Mahallesi'ndeki Horhor Deresi'nde suyun çekilmesiyle mimari bloklar, sütun parçaları, tarihi zemin taşları ortaya çıktı.

İhbar üzerine Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemede deredeki kalıntıların, Roma dönemine ait antik su kanalına ait olduğu belirlendi.

Antik dönemde bölgedeki çeşmeleri beslediği değerlendirilen ve 1988'de kurtarma kazılarında rastlanarak 1990'da Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillendiği bildirilen antik su kanalında koruma ve kurtarma kazısı için çalışma yapılacağı kaydedildi.??????