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Amasra'da Rus Turist Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Amasra'da Rus Turist Kayalıklardan Düşerek Yaralandı
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Bartın'ın Amasra ilçesine gelen kruvaziyer gemisindeki 2 Rus turist, kayalıklarda yüzmek isterken düşerek yaralandı. Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı turisti kurtarıp hastaneye sevk etti.

BARTIN'ın Amasra ilçesine kruvaziyer gemisiyle gelen 2 Rus turist, yüzmek için kayalıkların olduğu bölgeye gitti. Kayalıklarda düşerek yaralanan genç turist Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer gemisiyle tarihi ve turistik ilçe Amasra'ya bin 113 Rus turist geldi. Gemide bulunan 2 Rus genç yüzmek için Amasra küçük limandaki kayalıklara gitti. Burada gençlerden biri kayalıklardan düşerek, ayağından yaralandı. Yanındaki arkadaşı denizde bulunan balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi botla 2 Rus gencin bulunduğu bölgeye gitti. Yaralı turist ile arkadaşı bota alınarak, Amasra limanına getirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rus turist, tedavisi için Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Rus genç tedavisinin ardından Samsun'a hareket eden Kruvaziyer gemisine geri döndü.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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