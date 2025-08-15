Amasra'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ahatlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu yamaç bölgeye iş makineleriyle yol açılarak ekiplerin çıkışı sağlandı. Ayrıca, itfaiye araçlarından yaklaşık 1 kilometrelik mesafeye hortum çekilerek alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın mahalline gelerek çalışmaları takip etti.