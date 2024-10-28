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Amasra'da Maden Göçüğünde 4 Yönetici Tutuklandı

Amasra'da Maden Göçüğünde 4 Yönetici Tutuklandı
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ferdi Tayyar'ın ardından 4 maden yöneticisi 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel bir kömür madeninde Ferdi Tayyar'ın (37) hayatını kaybettiği göçüğün ardından başlatılan soruşturma kapsamında işletmenin 4 yöneticisi tutuklandı.

Olay, önceki gün Amasra ilçesi Tarlaağzı köyündeki özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Yerin 300 metre altında çalışma yapıldığı sırada tavan çöktü. İşçilerden Ferdi Tayyar, göçük altında kalıp yaşamını yitirdi. Tayyar'ın cenazesi, dün toprağa verildi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında, bilirkişi heyetinin ilk inceleme raporu hazırlandı. Raporda, maden ocağında görevli işletme müdürü Ali Kahraman, iş güvenliği müdürü Sefa Yavuz, daimi nezaretçi maden mühendisi Hüseyin Işık ve vardiya sorumlusu maden mühendisi Necla Mine Özdemir gözaltına alındı. Bartın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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