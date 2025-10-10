Haberler

Amasra'da Kuvvetli Rüzgar ve Yağmur Etkili Oldu

Amasra'da Kuvvetli Rüzgar ve Yağmur Etkili Oldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı. Meteoroloji uyarısı sonrası vatandaşlar limana gelerek dalgaları görüntüledi. Yetkililer, teknelerin güvenliği için önlemler aldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreye ulaştı, ilçede şiddetli yağmur da etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Vatandaşlar limana gelip, cep telefonlarıyla oluşan dalgaları görüntüledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Rüzgar nedeniyle kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

