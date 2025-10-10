Haberler

Amasra'da Kuvvetli Rüzgar; Dalga Boyu 4 Metreye Ulaştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle denizdeki dalga boyu 4 metreye ulaştı. Sahil Güvenlik önlemler aldı, vatandaşlar dalgaları görüntüledi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreye ulaştı, ilçede şiddetli yağmur da etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Vatandaşlar limana gelip, cep telefonlarıyla oluşan dalgaları görüntüledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Rüzgar nedeniyle kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

