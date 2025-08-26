Amasra'da Kanalizasyon Atıkları Denizi Kirletti: Amasra Belediyesi'ne Ceza

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kanalizasyon atıklarının denizi kirlettiği tespit edildi. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Amasra Belediyesi'ne 668 bin 677 TL idari para cezası uyguladı.

Amasra'da 2018 yılında kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi kapsamında denizin 2 kilometre açığına döşenen kanalizasyon boruları, geçen aylarda fırtına nedeniyle kırıldı. Boruların kırılması ile kanalizasyon atıklarının denize döküldüğü görüntüler, yerel ve ulusal medyada yer aldı. Derivasyon tünelinden denize dökülen atıklar, Karaevler mevkisinde koku ve kirliliğe yol açtı. Bölgede denizin renginin de değiştiği görüldü. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, botla kirliliğin olduğu bölgeye giderek sudan numune alıp inceleme başlattı. Ekiplerin incelemesi sonrası Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Amasra Belediyesi'ne, 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

Haber: Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),