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Amasra'da Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet görüntülendi

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BARTIN'ın Amasra ilçesinde Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet, köylülerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet, köylülerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaman köyünde yaşayan vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında köydeki Kaman Deresi'ne hafriyat döken bir kamyoneti gördü. O anlar köylülerin cep telefonu kamerasına yansırken, derede kirlilik oluştu. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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