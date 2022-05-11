Amasra'da izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı - Haberler

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Amasra'da izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Amasra'da izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısal köyündeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 zanlıyı suçüstü yakaladı. İzinsiz kazıda kullanılan kazma, kürek, jeneratör, testere ve matkaba da el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Bartın, Amasra, Güncel, Haberler

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