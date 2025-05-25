Amasra'da Fırtına Panik Yarattı

Amasra'da Fırtına Panik Yarattı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, turistler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar ve toz bulutları panik yarattı.

Turistik ilçede fırtına tozu dumana kattı

İlçedeki turistler panikle sağa sola kaçıştı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, turistlere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Turistler panikle sağa sola kaçıştı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Çeşm-i Cihan" olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde fırtına çıktı. Yaklaşık 30 dakika süren fırtına, tozu dumana kattı. Fırtına esnasında ise bölgedeki işletmeler ve ilçede gezen turistler zor anlar yaşadı. Rüzgarda yürümekte zorlanan turistler, toz bulutlarını görünce panikle sağa sola kaçıştı. Şiddetli fırtınada saksı, demir barikatlar, duba, çöp kutuları ve reklam tabeleları yıkılırken, bazıları yerde sürüklendi.

Fırtınaya denizde yakalanan tur tekneleri de, şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle rotalarını limana çevirdi. Zaman zaman küçük çaplı hortumlar da oluşurken, ilçeden ayrılmak isteyen turistlerin araçlarına yönelmesi ile otoparklarda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL TEKİN - Güncel
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