Amasra'da Fırtına: Dalga Boyu 5 Mete Ulaştı

Amasra'da etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalgalar 5 metreye kadar yükseldi. Kuru yük gemileri zor anlar yaşadı, sahil güvenlik önlemler aldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı, kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da fırtına etkili oldu. Kentte saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Vatandaşlar limana gelip, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Fırtına nedeniyle kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

