Amasra'da Denizde Kirlilik: Maden Ocağı İddiaları

Amasra'da Denizde Kirlilik: Maden Ocağı İddiaları
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı Sahili'nde deniz kirliliği tespit edildi. Çevre ekipleri numune alırken, yerel kooperatif başkanı, kirliliğin özel bir maden ocağından kaynaklandığını iddia etti.

BARTIN'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Sahili'ndeki denizde kirlilik oluşurken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü sahilinde denizin kıyısı siyah renge büründü. 900 metre uzunluğundaki sahilde atıklar nedeniyle kirlilik oluşurken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında binlerce turistin geldiği sahilde sudan numune alarak inceleme başlattı.

'ÖZELLİKLE GECE SAATLERİNDE BIRAKIYORLAR'

Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talip Uçar, kirliliğe sahilin yakınındaki özel bir maden ocağının kimyasallarla yıkadıkları kömürün atıklarının neden olduğunu iddia ederek, "Özel maden ocağına ait tesiste kimyasal maddeler ile yıkanan kömür atıkları normal şartlarda buraya bırakılmaz, aynı suyu kimyasalları değiştirilerek kullanılamaya devam eder. Ama şirket bunu yapmayıp, kömür atığını ve kimyasalları denize bırakıyor. Özellikle gece saatlerinde bu atığı bırakıyor. Bu daha önce de oldu, şikayet ettik. Yetkililer ceza yazdı ama çözüm olmadı. Bu plaja yazın binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu halde buraya kim gelir? Burası aynı zamanda balıkçılığı da etkiliyor. Bu kimyasallar balıklara ve deniz yaşamına zarar veriyor. Yetkililer bu duruma çözüm bulsun" dedi. Maden ocağı yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmazken, inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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