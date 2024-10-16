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Amasra'da Denizde Hortum Oluştu

Amasra'da Denizde Hortum Oluştu
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Bartın'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar sonucu denizde oluşan hortum, balıkçılar tarafından görüntülendi. Hortum 500 metre uzakta bir yük gemisinin yakınında kaydedildi ve yaklaşık 15 dakika sonra kayboldu.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum balıkçılar tarafından görüntülendi.

Amasra ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrası denizde hortum oluştu. Karadan 1 mil açıkta oluşan hortumu, tekneyle açılan balıkçılar cep telefonuna kaydetti. Hortumun 500 metre uzağında seyir halinde bir yük gemisi görüldü. Hortum yaklaşık 15 dakika sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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