Haberler

Amasra'da Deniz Yüzeyinde Plastik ve Evsel Atıklar Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde deniz yüzeyinde görülen plastik ve evsel atıklar, balıkçılar tarafından görüntülendi. Sahil güvenlik ekipleri, kirliliğin kaynağını araştırmak üzere inceleme başlattı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde deniz yüzeyinde görülen plastik ve evsel atıklar kirliliğe neden oldu. Denize açılan balıkçılar çöpleri görüntülerken, sahil güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Dün akşam saatlerinde Amasra'da denize açılan balıkçılar, Delikli Şile mevkisi ile Çakraz tatil beldeleri arasındaki yaklaşık 500 metrelik alanda deniz yüzeyinde kirlilikle karşılaştı. Karadan 30 metre açıkta plastik ve evsel atıkların yayıldığı görüldü. Balıkçılar, çöpleri cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kirliliğin, Amasra açıklarından geçen kuru yük gemilerinden atılan çöplerin dalgalarla kıyıya sürüklenmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, kirlilikle ilgili inceleme başlattı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Araçtan inip sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.