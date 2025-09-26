Amasra'da Deniz Yüzeyinde Plastik ve Evsel Atık Kirliliği

BARTIN'ın Amasra ilçesinde deniz yüzeyinde görülen plastik ve evsel atıklar kirliliğe neden oldu. Denize açılan balıkçılar çöpleri görüntülerken, sahil güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Dün akşam saatlerinde Amasra'da denize açılan balıkçılar, Delikli Şile mevkisi ile Çakraz tatil beldeleri arasındaki yaklaşık 500 metrelik alanda deniz yüzeyinde kirlilikle karşılaştı. Karadan 30 metre açıkta plastik ve evsel atıkların yayıldığı görüldü. Balıkçılar, çöpleri cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kirliliğin, Amasra açıklarından geçen kuru yük gemilerinden atılan çöplerin dalgalarla kıyıya sürüklenmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, kirlilikle ilgili inceleme başlattı.